Удень «плюс», а вночі мороз: якою буде погода в найближчі дні

В Україні у четвер, 12 листопада, збережеться суха погода з ранковими туманами, температура повітря вдень становитиме 2-7° тепла, на півдні - до 10°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“12 листопада хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині до 10°.

У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 0-2° тепла, вдень 5-7°; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Читайте також: Україні прогнозують густі тумани й холодні ночі

У наступні два дні, 13-14 листопада, в Україні переважно без опадів, лише у північних областях 14 листопада місцями невеликі опади. Вночі та вранці у південних та східних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу; вдень 1-6° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та крайньому півдні країни 5-10° тепла.

У столичному регіоні 13 листопада без опадів, 14 листопада місцями невеликі опади. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Впродовж 15-16 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу (у східних та північно-східних областях до 7° морозу), вдень 0-6° тепла; у західних областях та на Одещині вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-10° тепла.

У Києві також збережеться суха погода 15-16 листопада. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.