Мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, який нині хворіє на коронавірус, висловився проти карантину вихідного дня.

Про це він заявив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Я проти карантину вихідного дня. Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно «вдарять» по бюджету нашого міста. Нагадаю, що за час жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень. Але якщо бюджет міста можна врегулювати (на щось зменшити видатки, десь зекономити, скоротити фінансування програм), то бізнес просто не витримає такого напруження», - наголосив Сєнкевич.

За його словами, представники готельно-ресторанного бізнесу стверджують, що якщо їхні заклади будуть зачинені на карантин вихідного дня, то й сенсу працювати взагалі немає.

«Проте і противитись державним заходам протидії коронавірусу я не можу, адже в них теж є логіка. Навесні уникнути великої кількості захворюваності вдалося саме завдяки жорсткому карантину. Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою. Тому ми повинні обрати третій шлях – золоту середину. Моя пропозиція – уникати гучних вечірок та великих свят у закладах харчування, скоротити кількість місць за одним столом, працювати до 22:00. Окремо хочу підкреслити, що спілкування з персоналом повинно проходити в масках. Безконтактне меню», - зазначив очільник міста.

Саме таке звернення місцева влада направить на розгляд до обласної та державної комісії ТЕБ та НС.

Він також висловив стурбованість тим, що держава не передбачила ніякого механізму компенсації для тих, хто вимушений згорнути свій бізнес.

Як повідомлялося, 9 листопада міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус і пішов на самоізоляцію.