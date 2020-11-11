Херсонгаз не поспішає виконувати рішення по запуску місцевої ТЕЦ і просить роз'яснень

Херсонгаз повідомив, що чекає на роз'яснення суду щодо процедури виконання рішення по Херсонській ТЕЦ, що так і не розпочала опалювальний сезон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт АТ «Херсонгазу».

«Враховуючи резолютивну частину Ухвали Господарського суду Херсонської області № 923/1122/20 та задля уникнення будь-яких непорозумінь та довільного (помилкового) трактування резолютивної частини, звертаємо увагу, що АТ «Херсонгаз» заборонено зловживати правами щодо окремих дій, а саме стосовно відмови від пуску природного газу, відмови від розпломбування вхідної газової засувки Г-1 та відмови в припиненні, обмеженні розподілу. Жодного зобов’язання щодо здійснення негайного пуску природного газу на відповідний об’єкт рішення суду не містить. На сьогодні АТ «Херсонгаз» подано заяву до суду із проханням надати роз’яснення щодо процедури виконання рішення суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Херсонгаз неодноразово протягом поточного року звертався до керівництва АТ «Херсонська ТЕЦ» щодо проходження опалювального сезону 2020-2021 у м. Херсон і просив терміново виконати зобов’язання, передбачене договором, а саме: здійснити розрахунки за отримані послуги розподілу природного газу.

З урахуванням листопада 2020 року йдеться про понад 40 млн грн.

Зазначається, що такий великий борг не дає можливості АТ «Херсонгаз» проводити своєчасне технічне обслуговування газової системи та гарантувати її безпечну та безаварійну роботу.

ТОВ оператор газотранспортної системи України (Укртрансгаз) вимагає у судовому порядку від АТ "Херсонгаз" оплату за послуги балансування газотранспортної системи, більшу частину якої становить заборгованість АТ «Херсонська ТЕЦ» за розподіл природного газу. Станом на 11.10.2020 ніяких об’єктивних пропозицій від АТ «Херсонська ТЕЦ» щодо порядку погашення заборгованості не надходило, також теплопостачальна компанія не може надати фактичних підтверджень щодо спроможності виплати заборгованості за умовами договору реструктуризації боргу.

Як повідомляв Укрінформ, одне з двох найбільших теплогенеруючих підприємств Херсона - ТЕЦ, не розпочало опалювальний сезон з 9 листопада.

Раніше Херсонгаз заявляв, що борги теплогенеруючих підприємств не дають можливості розпочати опалювальний сезон на Херсонщині. Зокрема, станом на 1 листопада 2020 р. борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 млн грн, а МКП "Херсонтеплоенерго" – майже 9 млн грн.

На позачерговій сесії 5 листопада міськрада Херсона підтримала виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку Херсонтеплоенерго. Депутати також звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду на обласній комісії ТЕБ та НС питання про початок опалювального сезону державним підприємством - Херсонською ТЕЦ.

6 листопада регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що в умовах поширення коронавірусної хвороби керівництву АТ «Херсонгаз» і Херсонської ТЕЦ доручено забезпечити стале постачання теплоносія до домівок херсонців з 9 листопада.

9 листопада КП «Херсонтеплоенерго» розпломбувало котельні, а на Херсонській ТЕЦ запуск котелень відклали, незважаючи на рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.

Херсонська ТЕЦ повідомила, що звернулась до Господарського суду Херсонської області із заявою про забезпечення позову. Ухвалою суду від 10.11.2020 р. заяву ТЕЦ задоволено. Уточнюється, що працівниками ДВС відкрито виконавче провадження згідно з зазначеною ухвалою. Однак, посадові особи АТ «Херсонгаз» не відреагували на дії виконавців.