ОП - про затримання голови тергромади на Закарпатті: Перед законом усі мають бути рівні

Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності.

Так Офіс Президента у Телеграмі прокоментував затримання новообраного голови ОТГ на Закарпатті, передає Укрінформ.

В ОП зазначають, що перед законом усі мають бути рівними, адже саме цей принцип відстоює команда Президента Зеленського: «Ми маємо нульову толерантність до корупції. Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей».

Також підкреслюється, що часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, залишились у минулому. «Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції», - стверджують в ОП.

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Водночас наголошується, що результати роботи правоохоронної системи «поки що явно недостатні». «Хоча команда Президента Володимира Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Серед іншого, наша команда забезпечила запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду. Ми продовжуємо працювати над змінами у правоохоронній та судовій системах», - йдеться у заяві.

В Офісі Президента наголосили, що разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для «всіх, хто звик жити хабарями та паразитувати на бюджетних ресурсах», а покарання за корупцію має стати суворішим та невідворотним.

Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.