У лікарнях Донеччини заповнені понад 75% СOVID-ліжок

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресбрифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Є два моменти - є кількість ліжок, які заповнені пацієнтами з підтвердженими випадками, і є кількість ліжок, заповнених хворими як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою. Щодо підтверджених випадків, то процент заповненості ліжок коливається від 20 до 26%, щодо всіх пацієнтів - тих, у яких підтверджений COVID-19, та тих, що очікують підтвердження - коливається від 65 до 75%. Сьогодні показник був більше 75%», - сказав Педенко.

Він підкреслив, що департаментом охорони здоров’я Донецької ОДА ведеться відповідна робота для збільшення в лікарнях області кількості ліжок для хворих на COVID-19.

В ОДА констатували, що найбільше зареєстровано хворих на COVID-19 з початку пандемії в Маріуполі (захворіли 3 881 осіб), у Краматорську (2 219) та Слов’янську (2 068).

Як повідомлялося, станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 479 197 осіб.

У Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 14 582 особи, з них 5 242 одужали, 224 випадки – летальні.