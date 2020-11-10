У франківських «ковідних» лікарнях не вистачає медиків

В Івано-Франківську, в реанімаційних відділеннях двох лікарень, які приймають хворих на COVID-19, у важкому стані перебувають 39 людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

«У реанімаціях наших двох лікарень, які приймають хворих з COVID-19, у важкому стані – 39 пацієнтів, на кисні - 126 осіб», - повідомила Марія Бойко.

За її словами, у стаціонарах двох медзакладів міста лікуються 604 особи, з них 53 людини госпіталізовані з пневмоніями до перинатального центру, ще 22 особи – до дитячої лікарні, де розгорнули додаткові ліжка. В резерві міста є ще майже 100 ліжко-місць для хворих на коронавірус. Водночас, каже Марія Бойко, в місті вже не вистачає анестезіологів, є потреба у медиках, які можуть боротись з COVID-19.

«У нас може виникнути колапс. Можуть бути ліжка, медикаменти, харчування, але не буде лікарів. На жаль, маємо багато відмов, коли ховаються за лікарняними, йдуть у відпустки», - зазначила Марія Бойко.

Вона зауважила, що в медзакладах Івано-Франківська нині працюють 700 лікарів та 1 300 медичних сестер. Знайти ще фахівців у місті проблематично.

Як повідомлялось, Івано-Франківськ четвертий тиждень поспіль перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Влада міста розгортає додаткові ліжко-місця у лікувальних закладах.

Станом на 10 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 25 054 випадках, в Україні цей показник сягає 479 197 випадків, за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків хвороби.