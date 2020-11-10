У Франківську на COVID-19 хворіють 84 педагоги, на карантині два дитсадки

В Івано-Франківську на коронавірус хворіють 84 педагоги і 24 дітей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки міської ради Наталія Микула.

«Учора на вечір 84 педагоги закладів освіти Івано-Франківська перебували на лікарняних з діагнозом COVID-19… 24 дітей мають підтверджений коронавірус», - повідомила Микула.

Вона зауважила, що в Івано-Франківську від 10 до 17 листопада на карантин закривають дитсадок №19 через те, що троє працівників харчоблоку хворі на коронавірус і троє педагогів на лікарняних. Дошкільний заклад №1 закритий на карантини з 5 листопада. Водночас два дитсадки: №29 та у селі Підпечерах запрацюють після карантину.

«Ліцей №22 повністю переходить на дистанційне навчання. Там 11 педагогів на лікарняних через COVID», - додала Микула.

За її словами, решта навчальних закладів працюють у визначеному режимі: 1-4 класи на очній формі навчання, 5-11 класи – на дистанційній.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків називає ситуацію із ростом захворювання на коронавірус в місті «спільним випробуванням» і просить зберігати спокій, особливо керівників навчальних закладів. Крім того, він дав доручення відповідним службам розглянути можливість соціальних виплат педагогам, які інфікувались на роботі.

Як повідомляло агентство, Івано-Франківськ четвертий тиждень поспіль перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Влада міста розгортає додаткові ліжко-місця у лікувальних закладах через те, що COVID-лікарні переповнені.

Станом на 10 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 25 054 випадках, в Україні цей показник сягає 479 197 випадків, за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків хвороби.