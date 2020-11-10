Коронавірус на Київщині: за добу - 628 випадків, 19 хворих померли

У Київській області підтверджено вже 21 038 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1 505 дітей та у 1 953 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 628 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 20 дітей віком від 11 місяців до 17 років. З них 45 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 583 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням)", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2 362 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 18 676 осіб.

Одужало всього 9 227 осіб, з них 755 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 106 осіб, у тому числі 10 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 487 хворих (+ 19 за добу).

За добу надійшли повідомлення про 19 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 24 911 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 696 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 32 359 контактними особами.

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.