У Житомирі не вистачає водіїв екстреної меддопомоги

У Житомирі не вистачає водіїв для автомобілів швидкої допомоги.

Про це на сесії Житомирської міської ради повідомив міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу звернутися до депутатів. У кого є можливість допомогти швидким допомогам. У них не вистачає водіїв. Ми підібрали 8 водіїв, але вони їм потрібні ще», - зазначив Сухомлин.

За його словами, 8 водіїв допомогли знайти комунальні підприємства. Завдяки цьому вдалося закрити потребу у водіях для станції швидкої медичної допомоги.

Утім, наразі потрібні водії для екстреної медичної допомоги.

Раніше в облдержадміністрації озвучували, що медзакладам Житомирщини бракує інфекціоністів, анестезіологів та медичного персоналу середньої ланки. Натомість у лікарні №2 Житомира на 1 лікаря припадає по 20-30 хворих на COVID-19.

На Житомирщині підтверджено 19 616 випадків COVID-19, 10 584 особа одужала, 315 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.