Херсон і два райони області готують до переходу в «червону» зону - ОДА

Херсон, де 15 листопада має відбутися другий тур виборів міського голови, та ще два райони області готують до переходу в «червону» карантинну зону з наступного тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 9 листопада повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан.

«За минулу добу зафіксовано 117 нових хворих на COVID-19. Взагалі, за суботу і неділю, зареєстровано 309 випадків… Статистика поширення коронавірусу в області, на жаль, залишається високою. І є велика ймовірність збільшення «червоних» зон на території області. За нашими попередніми розрахунками, у «червону» зону з наступного тижня мають потрапити Нижньосірогозький район, потенційно Олешківський район і місто Херсон», - зазначив Чабан.

За його словами, керівники органів місцевого самоврядування мають надати пропозиції про запровадження тих чи інших обмежувальних заходів. Відповідне рішення прийматиметься на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.

Від початку епідемії в області лабораторно підтвердили 5558 випадків інфікування коронавірусом. 2325 осіб побороли недуг, 119 померли.

У десяти закладах охорони здоров’я першої хвилі розгорнуто 1395 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, 26,6% ліжко-місць зайнято. На лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 371 особа, близько 50% пацієнтів отримують медичний кисень.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині у Великоолександрівському районі введено в дію карантинні обмеження «червоної» зони епідемічної небезпеки. На решті території області визначено «помаранчевий» рівень.

Станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 469 018 випадків COVID-19, у тому числі 8678 – за останню добу.