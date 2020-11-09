На Херсонщині учасники акції SaveФОП перекривають автомобільні дороги

На Херсонщині учасники руху #SaveФОП перекрили Антонівський (Херсонський) автомобільний міст.

Про це кореспонденту Укрінформу 9 листопада повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«На місці наразі знаходиться близько ста людей (учасників акції – ред.), вони періодично перекривають рух, потім пропускають автівки і знову перекривають дорогу, рухаючись по пішохідному переходу», - повідомила Пшонь.

Також на Херсонщині відбувається ще одна аналогічна акція у Бериславському районі на автодорозі сполученням Херсон - Нова Каховка - Генічеськ у районі стаціонарного поста поліції Шилова Балка. Там зібралося близько ста протестувальників.

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Як повідомляв Укрінформ, починаючи з вересня ФОПи вимагають "права на працю, гарантованого Конституцією України", тобто не закривати «вибірково» підприємства на карантин. А також прийняти законопроєкти 3853-1(2) і 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У тому числі підприємці виступають проти впровадження фіскальних касових апаратів.

Фото: поліція Херсонської області, Facebook