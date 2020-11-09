На Херсонщині учасники акції SaveФОП перекривають автомобільні дороги
Про це кореспонденту Укрінформу 9 листопада повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.
«На місці наразі знаходиться близько ста людей (учасників акції – ред.), вони періодично перекривають рух, потім пропускають автівки і знову перекривають дорогу, рухаючись по пішохідному переходу», - повідомила Пшонь.
Також на Херсонщині відбувається ще одна аналогічна акція у Бериславському районі на автодорозі сполученням Херсон - Нова Каховка - Генічеськ у районі стаціонарного поста поліції Шилова Балка. Там зібралося близько ста протестувальників.
Як повідомляв Укрінформ, починаючи з вересня ФОПи вимагають "права на працю, гарантованого Конституцією України", тобто не закривати «вибірково» підприємства на карантин. А також прийняти законопроєкти 3853-1(2) і 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У тому числі підприємці виступають проти впровадження фіскальних касових апаратів.
Фото: поліція Херсонської області, Facebook