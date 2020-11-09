У Генічеському районі Херсонщини поліція встановлює обставини смерті чоловіка

На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті жителя Генічеського району.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Сьогодні близько 11:00 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що в с. Азовське Генічеського району мертвим знайдений 34-річний місцевий житель. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Генічеського відділу поліції Олександр Балута, на місці події поліцейські встановили, що будинок замкнений зсередини та потерпілий знаходився сам. У ході огляду його тіла, у останнього були виявлені порізи на кистях обох рук. Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація події – ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Самогубство».

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Як повідомляє генічеський сайт «Новий візит», сьогодні у своєму будинку у селі Азовське знайдений мертвим відомий підприємець та юрист Неджат Куртаметов. Видання також інформує, що 22 жовтня Неджата Куртаметова затримували працівники СБУ, але пізніше відпустили.