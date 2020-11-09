У Генічеському районі Херсонщини поліція встановлює обставини смерті чоловіка

У Генічеському районі Херсонщини поліція встановлює обставини смерті чоловіка

Укрінформ
На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті жителя Генічеського району. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Сьогодні близько 11:00 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що в с. Азовське Генічеського району мертвим знайдений 34-річний місцевий житель. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Генічеського відділу поліції Олександр Балута, на місці події поліцейські встановили, що будинок замкнений зсередини та потерпілий знаходився сам. У ході огляду його тіла, у останнього були виявлені порізи на кистях обох рук. Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація події – ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Самогубство».

Читайте також: У поліції розповіли деталі смертельної ДТП на Херсонщині

Як повідомляє генічеський сайт «Новий візит», сьогодні у своєму будинку у селі Азовське знайдений мертвим відомий підприємець та юрист Неджат Куртаметов. Видання також інформує, що 22 жовтня Неджата Куртаметова затримували працівники СБУ, але пізніше відпустили.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-