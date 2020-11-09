Одеська обласна ТВК не оголосила результати: вірус знищив протокол

Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки до комп’ютера, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

Про таке повідомляє Суспільне, передає укрінформ.

«Зранку в комісії обіцяли оголосили результати та новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Утім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: до комп’ютера начебто потрапив вірус, який знищив документ», - йдеться у повідомленні.

За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп’ютер начебто видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування.

Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп’ютері.