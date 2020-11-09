Прикордонники вилучили на Донеччині контрафактної продукції на понад 13,5 мільйона

Прикордонники Краматорського загону вилучили контрафактного алкоголю та тютюну на понад 13,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Назагал правоохоронці вилучили близько понад 330 ящиків сигарет, близько 60 тисяч пляшок та понад 570 тетрапаків алкогольної продукції на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники Краматорського загону та співробітники спецпідрозлу «Фантом» ДФС зі складу Об'єднаних сил у взаємодії зі слідчим відділом ДФС Херсонської області та за процесуального керівництва прокуратури Херсонської області провели санкціоновані обшуки в місцях накопичення контрафактної алкогольної та тютюнової продукції в містах Дружківка, Покровськ та Торецьк Донецької області.

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Виявлено контрафактні тютюнові вироби виробництва Молдови, Білорусі, України та так званої ДНР. Крім цього, виявлено контрафактну алкогольну продукцію різних виробників з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Фото: ДПСУ