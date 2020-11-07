На Київщині за добу - 511 випадків коронавірусу

У Київській області підтвердили вже 19 274 випадки захворювання на коронавірус, у тому числі в 1445 дітей та у 1838 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 511 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема у 17-ти дітей віком від 3 до 17 років. З них 45 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 466 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2243 хворих, на амбулаторному лікуванні – 17 031 особа.

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Одужали загалом 9052 особи, з них 733 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу одужали 135 осіб, у тому числі 8 дітей.

За період епідемії в Київській області помер 461 хворий від ускладнень, викликаних COVID-19 (+ 7 за добу).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 23 153 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 567 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 31 653 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 10 746 випадків зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo/Укрінформ