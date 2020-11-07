На Одещині проходить верифікацію вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ

На Одещині проходить верифікацію вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ

Укрінформ
Чорноморська вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ України проходить верифікацію і найближчим часом здійснюватиме ПЛР-тестування жителів Одещини, які мають симптоми ураження коронавірусом. Це третя державна лабораторія, фахівці якої застосовуватимуть ПЛР-методику дослідження біологічних зразків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу 6 листопада головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ України, що має відповідне обладнання, зараз проходить верифікацію і після підтвердження розпочне ПЛР-тестування жителів Одещини на COVID-19", - зазначив Гончаров.

За його словами, вірусологічні лабораторії Одеси здійснили за минулу добу ПЛР-тестування 2 тисячі 913 зразків. В тому числі понад 55% досліджень проведено вірусологами обласного лабораторного центру МОЗ України, 16,5% - лабораторією ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут МОЗ України ім. Мечникова" і 28% - приватними лабораторіями Одещини.

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Усього виконано з початку пандемії понад 180 тисяч досліджень на COVID-19. За минулу добу лабораторно підтверджено 535 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 12 дітей і 7 медпрацівників.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.

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