На Одещині проходить верифікацію вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ

Чорноморська вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ України проходить верифікацію і найближчим часом здійснюватиме ПЛР-тестування жителів Одещини, які мають симптоми ураження коронавірусом. Це третя державна лабораторія, фахівці якої застосовуватимуть ПЛР-методику дослідження біологічних зразків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу 6 листопада головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Вірусологічна лабораторія Центру на водному транспорті МОЗ України, що має відповідне обладнання, зараз проходить верифікацію і після підтвердження розпочне ПЛР-тестування жителів Одещини на COVID-19", - зазначив Гончаров.

За його словами, вірусологічні лабораторії Одеси здійснили за минулу добу ПЛР-тестування 2 тисячі 913 зразків. В тому числі понад 55% досліджень проведено вірусологами обласного лабораторного центру МОЗ України, 16,5% - лабораторією ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут МОЗ України ім. Мечникова" і 28% - приватними лабораторіями Одещини.

Усього виконано з початку пандемії понад 180 тисяч досліджень на COVID-19. За минулу добу лабораторно підтверджено 535 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 12 дітей і 7 медпрацівників.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.