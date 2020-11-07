На Луганщині кількість людей, які померли від COVID-19, перевищила сотню

В Луганській області через захворювання на коронавірусну інфекцію померла сто одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли дві жінки 82-х років із Сєвєродонецька та Рубіжного. Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померла 101 людина. За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 4 214 людей. З них одужали – 1 955 (252 за останню добу); лікуються – 2 158 (264 – стаціонарно, 1894 – амбулаторно)», - йдеться в повідомленні.

Лабораторно за вчора підтверджено 110 нових випадків захворювання на території Луганщини. Найбільше з них – у Сєвєродонецьку - 29 осіб, Лисичанську – 21, в Рубіжному – 5.

По районах найбільше летальних випадків у Троїцькому районі (який знаходиться в червоній зоні небезпеки) – 13 чоловік, в Сватівському - 14.

Одночасно за вчора одужали 252 пацієнти.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 6 листопада в Україні 440 188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 8 125 летальних, 195 544 особи одужали. Загалом проведено 3 521 175 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 9 721 новий випадок; летальних – 201; одужали 10 762 особи.