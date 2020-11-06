На кордоні з РФ у Луганській області встановили потужні камери й сигналізацію

На ділянці відділу прикордонної служби «Троїцьке», що на Луганщині, де проходить кордон з РФ, облаштовано новітню систему відеоконтролю та сигналізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Мультисенсорна система забезпечує контроль за понад 100 км кордону. Вона складається з 15 інтегрованих веж та двох пунктів управління. Потужні камери та сенсори дають можливість однаково ефективно відслідковувати ситуацію на кордоні вдень та вночі. Вони здатні виявити транспортний засіб на відстані 15 км», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки власним джерелам живлення та акумуляторам система може працювати автономно.

При цьому у ДПСУ наголошують, що нова система значно дешевша за аналоги - під час облаштування економія становила 40 млн грн.

У Держприкордонслужбі також зауважили, що на кордоні з країною-агресором мультисенсорні системи дистанційного контролю посилюють інженерну складову з протитранспортних ровів, рокадних доріг, огорож та загороджень.