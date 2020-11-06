Міський голова Миколаєва наполягає на переданні в концесію залізничного вокзалу
Про це він заявив, відповідаючи на запитання городян під час прямої трансляції у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.
«Я вважаю, що наш залізничний вокзал можна спокійно переробити на класний торгівельно-розважальний центр, зробити там «Макдональдз», KFC, кінотеатр на кілька залів, зробити там торгові площі. Там дуже хороша розв'язка, можна поруч, справа, зробити ще невеликий автовокзал. Якби я мав змогу відремонтувати залізничний вокзал, я би це зробив. З іншого боку, я вважаю, що вокзал потрібно віддати девелоперській компанії в концесію років на 50, і вона має зробити все, що я сказав», - заявив Сєнкевич.
Водночас він виступив проти надання пільг Укрзалізниці на сплату земельного податку.
«Укрзалізниця бере за проїзд гроші з людей? Бере. За транспортування зерна й інших вантажів бере? Бере! То чого ми повинні давати пільгу? Якби ще вони ці гроші витратили на реконструкцію нашого залізничного вокзалу... Але ж ні!» - наголосив очільник міста.
Приміщення миколаївського залізничного вокзалу нині потребує ремонту та модернізації. Це питання порушувалося протягом останніх кількох років на різних рівнях, але й досі не вирішене.