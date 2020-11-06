Міський голова Миколаєва наполягає на переданні в концесію залізничного вокзалу

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наполягає на переданні приміщення місцевого залізничного вокзалу в концесію і вважає, що його потрібно перетворити на торгівельно-розважальний центр.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання городян під час прямої трансляції у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що наш залізничний вокзал можна спокійно переробити на класний торгівельно-розважальний центр, зробити там «Макдональдз», KFC, кінотеатр на кілька залів, зробити там торгові площі. Там дуже хороша розв'язка, можна поруч, справа, зробити ще невеликий автовокзал. Якби я мав змогу відремонтувати залізничний вокзал, я би це зробив. З іншого боку, я вважаю, що вокзал потрібно віддати девелоперській компанії в концесію років на 50, і вона має зробити все, що я сказав», - заявив Сєнкевич.

Водночас він виступив проти надання пільг Укрзалізниці на сплату земельного податку.

«Укрзалізниця бере за проїзд гроші з людей? Бере. За транспортування зерна й інших вантажів бере? Бере! То чого ми повинні давати пільгу? Якби ще вони ці гроші витратили на реконструкцію нашого залізничного вокзалу... Але ж ні!» - наголосив очільник міста.

Приміщення миколаївського залізничного вокзалу нині потребує ремонту та модернізації. Це питання порушувалося протягом останніх кількох років на різних рівнях, але й досі не вирішене.