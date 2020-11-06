У Вінниці лікарня для хворих з коронавірусом отримала допомогу від ВООЗ

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо тримісячний запас засобів індивідуального захисту. І сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я надала нам черговий транш гуманітарної допомоги. А саме поставила 10 000 рукавичок та 100 000 одноразових масок», – сказав директор Вінницької МКЛ №1 Костянтин Ліваковський.

У Вінниці опорна лікарня отримала допомогу від ВООЗ / Фото: Вінницька міська рада

Згідно з повідомленням, допомога лікарні надійшла від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Вінницька міська клінічна лікарня №1 стала першим закладом області, який почав приймати пацієнтів з COVID-19. Наразі вона повністю перепрофільована під лікування від коронавірусної хвороби. Тут розгорнуто 285 «ковідних» ліжок.

З 2 листопада МКЛ№1 припинила прийом фахівцями поліклініки через інфікування персоналу. Попередньо лікарі відновлять прийом з 16 листопада.

Бюро ВООЗ в Україні доставляє 5 000 000 медичних масок до лікарень, де надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Допомогу отримають медичні заклади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

За даними Вінницької ОДА, станом на ранок п’ятниці на Вінниччині коронавірус вперше виявлено у 279 осіб, в тому числі 109 – у Вінниці. З початку епідемії на COVID-19 в області захворіли 11 925 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи. З початку пандемії лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом у 440 188 осіб.