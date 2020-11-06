На Житомирщині другу добу поспіль фіксують рекордні показники одужання від COVID-19

На Житомирщині за минулу добу, 5 листопада, від коронавірусу одужали 537 людей, що більше за рекордний показник 4 листопада, коли вилікувався 501 пацієнт.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«Станом на 09:00 06.11.2020 (за минулу добу 5 листопада) зареєстровано 591 новий лабораторно підтверджений випадок. Одужало за минулу добу – 537», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу в області зафіксовано 5 летальних випадків від коронавірусу.

Завантаженість лікарень першої хвилі, де надають допомогу хворим із COVID-19, становить 79,6%.

Досі рекордним показником одужання за добу було 4 листопада, коли недугу подолав 501 інфікований.

На Житомирщині підтверджено 17 189 випадків COVID-19, одужали 9 614 людей, 295 померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомир, Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський та в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада в Україні лабораторно підтвердили 440 188 випадків COVID-19, з них за добу – 9 721.