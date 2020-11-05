У Волновасі оновили приймальне відділення екстреної меддопомоги

У прифронтовій Волновасі в центральній районній лікарні в межах програми «Велике будівництво» відкрилося модернізоване приймальне відділення екстреної медичної допомоги

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Урочисте відкриття приймального відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Волноваська центральна районна лікарня» відбулося сьогодні, 5 листопада. У заході взяв участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з капітального ремонту приймального відділення виконано за рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах - витрачено близько 3 млн грн.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано роботи з термомодернізації, приймальне відділення приведено до уніфікованого зовнішнього вигляду, забезпечено оперативну доставку пацієнтів з відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги до операційних блоків хірургічного, гінекологічного та неврологічного відділень лікарні шляхом встановлення підйомника для лікарняних каталок. На зазначені роботи з обласного бюджету виділено 4,9 млн грн.

У результаті виконання робіт з капітального ремонту площу приймального відділення збільшено на 550 кв. м, переоснащено та оптимізовано набір приміщень відділення.

Відкриття приймального відділення надає змогу провести хворим необхідні обстеження, своєчасно встановити діагноз та скерувати пацієнта у відповідні профільні відділення, а за необхідності - розпочати лікування хворих, у тому числі передопераційну підготовку, безпосередньо у приймальному відділенні.

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В ОДА нагадали, що Волноваська центральна районна лікарня - це один з 11 опорних закладів охорони здоров’я Донецької області. Вона обслуговує понад 160 тис. населення Волноваського району та прилеглих територій.

Комплексну реалізацію проєкту з модернізації та осучаснення приймального відділення було проведено в межах програми «Велике будівництво».

Як повідомлялося, Донецька область уже виконала роботи по 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися за національною програмою «Велике будівництво».

Проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua