На Херсонщині відремонтували дорогу до курортного Скадовська

На Херсонщині у межах програми Президента "Велике будівництво" відремонтували один з курортних маршрутів півдня України – дорогу до Скадовська.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Оновлено курортний маршрут Р-57 Олешки – Гола Пристань – Скадовськ. У рамках програми Президента "Велике будівництво" відремонтовано один з курортних маршрутів Півдня України – дорогу до Скадовська», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на дорозі ліквідували локальні просідання, зробили вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття, водовідведення, здійснили поверхневу обробку покриття кубовидним гранітним щебенем, укріпили узбіччя, встановили нові дорожні знаки та нанесли горизонтальну дорожню розмітку.

Як повідомив голова ОДА, у планах на 2021 рік - завершити ремонт 10,8 км дороги Р-57 Олешки – Гола Пристань – Скадовськ, з яких на 4 км буде проведена реконструкція, на 6,8 км – поточний середній ремонт.

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Після цього дорога до чорноморського узбережжя буде повністю оновлена на всій протяжності - 84,1 км.

Загалом у 2020 відремонтовано та введено в експлуатацію 34,5 км доріг до чорноморського узбережжя.

Національний проєкт «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: facebook.com/Husyev