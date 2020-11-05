У Краматорську планують розгорнути мобільний COVID-госпіталь

У Донецькій області для розгортання мобільного госпіталю обрали місто Краматорськ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Було прийнято рішення про розгортання мобільних шпиталів в самих проблемних регіонах. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то вибрана локація - це місто Краматорськ. У нас розглядається декілька варіантів, де саме він буде розгортатися. Ми розраховуємо десь від 500 до 1000 ліжок. Обрахували суму коштів, яка буде виділена з державного бюджету, з COVID-фонду саме на закупівлю обладнання, на закупівлю самих ліжок. Також на заробітні плати медичним працівникам. Але локація вибрана - місто Краматорськ", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що мобільні госпіталі можуть розгорнути у Києві, Донецькій та Одеській областях.

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В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу – 9 850.