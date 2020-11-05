На Київщині за добу підтвердили 411 випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.
"За добу підтверджено 411 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 5 місяців до 17 років. 38 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 373 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.
За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2162 хворих, на амбулаторному лікуванні – 16 167 осіб.
Одужали всього 8 615 осіб, з них 701 дитина віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 229 осіб, у тому числі 28 дітей.
За період епідемії в Київській області померли 444 хворих.
За добу надійшли повідомлення про 19 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 22 150 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 423 повідомлення про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 31 544 контактними особами.
В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.