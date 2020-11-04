Україні прогнозують дощі, тумани та вдень до 10° тепла

В Україні у четвер дощитиме лише у західних та північних областях, температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у західних та Житомирській областях помірний, вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. На більшій частині території країни туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та півдні країни 9-14°; у Карпатах протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Туман. У столиці температура вночі 4-6°, вдень 8-10° тепла, на Київщині вночі 2-7°, вдень 5-10° тепла.

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Згідно з прогном, в Україні 6-7 листопада опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с, на сході країни 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, 6 листопада у західних та північних областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 6 листопада 5-10° тепла, у південній частині, 7 листопада в Україні 8-13°. В Карпатах 6 листопада вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла; 7 листопада вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла.

На Київщині 6-7 листопада без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура 6 листопада вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла; 7 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

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Синоптики 8- 9 листопада опадів не прогнозують. Температура вночі 0-6° тепла, в західних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-10° тепла, у південній частині, 8 листопада і у західнних областях 7-13°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столичному регіоні переважно без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.