У Запоріжжі скасували пільговий проїзд в міському транспорті на час карантину

Депутати Запорізької міської ради скасували пільговий проїзд в міському транспорті на час карантину.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 листопада, під час позачергової сесії міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До покращення епідемічної ситуації в місті Запоріжжя призупинити безоплатне перевезення всіх інших категорій населення, які мають право на безоплатний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування», - йдеться у рішенні міської ради.

За це проголосували 45 депутатів з 64.

Засідання проходило в закритому режимі, журналістів в сесійну залу не пустили, посилаючись на рішення регіональної комісії ТЕБ та НС. Засідання не транслювалось.

Запоріжжя знаходиться в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.