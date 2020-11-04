На Київщині за минулу добу - 382 випадки коронавірусу, 14 летальних

У Київській області підтверджено вже 17918 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1398 дітей та у 1740 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 382 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 12-ти дітей віком від 2 до 17 років. З них 42 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 340 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням)", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2124 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 15794 осіб.

Одужало всього 8386 осіб, з них 673 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 258 осіб, у тому числі 21 дитина.

За період епідемії в Київській області померло 425 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 14 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19. Померли шість чоловіків: 74 роки (м. Біла Церква), 67 років (с. Межове Білоцерківського району), 82 роки (м. Бориспіль), 44 роки (с. Білогородка Києво-Святошинського району), 66 років (м. Переяслав), 59 років (смт. Рокитне) та вісім жінок: 65 років (м. Біла Церква), 52 роки (м. Миронівка), 68 років (с. Красилівка Броварського району), 37 років (смт. Згурівка), 70 років (смт. Макарів), 82 роки (м. Вишневе Києво-Святошинського району), 56 років (м. Обухів), 81 рік (м. Славутич).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 22177 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 447 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 31220 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Фото: Андрія Скакодуба