У Херсоні виник конфлікт у керівництві Держгеокадастру в області

У Херсоні виник конфлікт у керівництві Головного управління Держгеокадастру в області – заступник новопризначеного начальника звинуватив того у нанесенні тілесних ушкоджень, а керівник заявляє про саботаж та наклеп.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі у ЄРДР внесено відомості за статтею 125 Кримінального кодексу України – легкі тілесні ушкодження», - повідомив кореспонденту агентства заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

Як повідомляють у поліції, з заявою звернувся Олександр Лабенок, який повідомив, що начальник Головного управління Держгеокадастру в області Олександр Паливода 28 жовтня наніс йому тілесні ушкодження – вдарив по руці, в якій він тримав телефон.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, перший заступник начальника ГУ Держгеокадастру у Херсонській області Олександр Лабенок розповідає, що конфлікт виник, коли він побачив у відділі кадрів сторонню людину, яка працювала з папками, де вказані персональні дані працівників. Усе, що відбувалося, Лабенок фіксував на відео мобільним телефоном. Пізніше у кабінеті з’явився начальник ГУ Держгеокадастру Олександр Паливода, який начебто вимагав припинити відеозйомку, намагався вибити телефон і при цьому вдарив по руці підлеглого.

Також ЗМІ повідомляють, що новопризначений керівник управління привів з собою невідомих осіб та передав їм дані, які, зокрема, мають секретну інформацію.

«Це все фейки. Саботаж і блокування роботи головного управління – це те, що зараз роблять. Ми готуємо судовий позов і вже у межах закону будемо відповідати на цю інформацію. Поки що коментувати не буду», - повідомив у телефонній розмові кореспонденту Укрінформу Олександр Паливода.

На своїй сторінці у Фейсбуці він зазначив, що очолює головне управління 11 днів і прийшов на посаду для того, щоб припинити злочинні схеми у земельних питаннях. Також Паливода заявив, що має чіткий план і потужну команду.