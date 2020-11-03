На Житомирщині на «дистанційку» перейшли 389 шкіл та 114 садочків

На Житомирщині через виявлені випадки COVID-19 на дистанційне навчання перевели 389 шкіл та 114 дитсадків.

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирська ОДА.

«Всього в області 611 закладів загальної середньої освіти, з яких на карантині 2 (0,3%). На дистанційній роботі 389 закладів та 1381 клас», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на коронавірус захворіли 55 учнів та 270 співробітників.

У Житомирі жоден заклад загальної середньої освіти не перебуває на карантині. На дистанційну роботу перевели 631 клас. COVID-19 виявили у 7 учнів та 23 працівників шкіл.

Крім того, в області на карантині перебувають 19 дитячих садочків. Там захворіли 5 вихованців і 98 співробітників. Натомість на дистанційну роботу перейшли 114 садочків та 2 групи.

Щодо Житомира, то там на карантині 3 дитсадки і 1 група, а на дистанційній роботі – 1 група. Серед хворих 1 вихованець і 5 працівників.

Загалом на Житомирщині підтверджено 15 833 випадки COVID-19, 8 217 людей одужали, 272 хворих померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомир, Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський та в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.