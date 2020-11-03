Заступника голови Закарпатської облради взяли на хабарі у пів мільйона - СБУ

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту «Велике будівництво». За понад півмільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.