У Харкові пікет «Україні - українське» зібрав захисників закону про мову

Близько пів сотні активістів взяли участь у пікеті «Україні - українське», що відбувся біля будівлі Харківської ОДА у центрі міста.

Коментар щодо події кореспонденту Укрінформу надала організатор пікету, відома волонтерка, представниця партії «Європейська Солідарність» Ярина Чаговець.

«Сьогодні Конституційний суд України розглядає Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Деякі політики, у тому числі представники ОПЗЖ та депутатської групи «За майбутнє», вважають цей закон неконституційним, мовляв, порушує права окремих громадян. Але ми теж громадяни, маємо громадянську позицію і тому вийшли на захист рідної української мови... Державні службовці - тому ми прийшли до будівлі ХОДА - мають говорити саме державною українською мовою», - зазначила Чаговець.

За її словами, такий саме пікет проходить і у Києві - харків'яни теж беруть в ньому участь.

Як наголосив учасник пікету, один з лідерів Харківської громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Юрій Корсунов, «українська мова - це наша ідентичність, наш кордон, наша зброя. Питання мови - це питання національної безпеки. Зазіхання на державну мову повинно прирівнюватися до порушення державного кордону, і порушники мають нести сувору кримінальну відповідальність. Бо там де українська мова - там і Україна».

Учасники пікету тримають у руках прапори України та знамена з символікою «Європейської Солідарності», «Спілки ветеранів АТО», «Просвіти». Серед учасників - активісти «Фрайкору». В руках у людей плакати: «Україні - українське», «Мова має значення», «Руки геть від мови», «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову» тощо. Читайте також: Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до ювілейного радіодиктанту

З будівлі Харківської ОДА до пікетувальників ніхто не вийшов.

Безпеку під час пікету підтримували більш як десять поліцейських. Інцидентів не було.

Фото: Фото: suspilne.media