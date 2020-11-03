На Київщині за добу - 359 випадків коронавірусу

У Київській області підтвердили вже 17 536 випадків захворювання на коронавірус (за минулу добу - 359 випадків), у тому числі в 1386 дітей та 1710 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 359 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 24-х дітей віком від 1 до 17 років. 35 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 324 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2 082 хворих, на амбулаторному лікуванні – 15 454 особи.

Одужали загалом 8 128 осіб, з них 652 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 28 осіб, у тому числі 1 дитина.

За період епідемії в Київській області померли 411 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19 (+5 за добу).

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За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 21 274 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 411 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 31 200 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

Фото: CTK Photo/Укрінформ