У Кропивницькому постраждалим від буревію виплатили понад 400 тисяч

У Кропивницькому 31 родина, житло якої постраждало від буревію 17 жовтня, вже отримала з міського бюджету матеріальну допомогу загальною сумою 413 тис. грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міської ради Кропивницького.

Крім того, міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виділення 500 тис. грн на відновлення покрівель багатоповерхівок ОСББ на провулку Мінському.

Зазначають, що комунальні служби продовжують вивезення будівельного сміття з мікрорайонів, що потрапили під удар стихії. Управління соціального захисту населення працює спільно з комісіями, ретельно перевіряє документи, щоб люди якомога швидше отримали матеріальну допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кропивницькому внаслідок негоди (дощу, місцями сильного, поривів вітру 15-20 м/с, сильного буревію та смерчу) 17-18 жовтня було пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 дворогосподарства.