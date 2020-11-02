Новообраний мер на Одещині відклав першу сесію міськради через коронавірус

Новообраний мер міста Білгород-Дністровський Одеської області Віталій Граждан, який балотувався від ОПЗЖ, відклав проведення першої сесії міськради через захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

"30 жовтня постановою Білгород-Дністровської територіально виборчої комісії я був визнаний обраним на посаду міського голови Білгорода-Дністровського. Хочу подякувати голові та всім членам комісії за складну і чесну роботу. Згідно із законодавством України, вже маємо право скликати чергову сесію міськради і приводити до присяги новообраний депутатський корпус і міського голову. Але, на жаль, COVID-19 дістався і до мене, тест показав позитивний результат", - йдеться у повідомленні.

Граждан уточнив, що наразі перебуває на самоізоляції: "Не маю права нікого піддавати ризику. Працюю вдома". Він також запевнив, що тільки-но дозволить здоров'я, зробить усе, щоб максимально швидко провести всі передбачені протоколом процедури і приступити до виконання службових обов'язків на посаді мера міста і реалізації передвиборчої програми.

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Варто зазначити, що мерами сусідніх міст Ізмаїла та Чорноморська стали Андрій Абрамченко та Василь Гуляєв - представники політсил "Слуга народу" і «За Майбутнє». В Одесі набрав найбільше голосів виборців, згідно з екзитполом, чинний міський голова Геннадій Труханов. Однак підрахунок голосів виборців міста досі не завершено.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Фото: Віталій Граждан / Фейсбук