На Київщині за добу виявили 353 випадки коронавірусу

У Київській області за минулу добу, 31 жовтня, виявили 353 нові випадки інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"В Київській області за даними обласного лабораторного центру на 10.00 1 листопада підтверджено вже 16 817 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі в 1344 дітей та в 1648 медичних працівників. За добу підтверджено 353 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема у 16-ти дітей віком від 3 місяців до 17 років", - зазначається у повідомленні.

З них 26 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 327 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2017 хворих, на амбулаторному лікуванні – 14 800 осіб.

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Одужали всього 8 037 осіб, з них 645 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За минулу добу одужали 104 особи.

За період епідемії в Київській області померли 405 хворих, за добу - 9 осіб.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 20 613 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 289 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 31 185 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.