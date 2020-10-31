Перший день листопада в Україні буде холодним і дощовим

В Україні у неділю очікуються дощі, опади не прогнозуються лише в західних областях, температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях без істотних опадів; на решті території помірні дощі, вночі на північному сході, вдень в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході - південно-східний), 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних областях 1-6° тепла, вдень 7-12°; у південній частині, східних і Дніпропетровській областях вночі 6-11°, вдень 10-15°; у Карпатах впродовж доби близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 1 листопада помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі і вдень 7-9°, на Київщині вночі 4-9°, вдень 7-12°.

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Згідно з прогнозом синоптиків, 2 листопада на Лівобережжі, вдень також у західних областях, 3 листопада у східній частині, вдень і на заході країни часом дощ; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, 3 листопада і в північних та більшості центральних областей місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°тепла (2 листопада у Карпатах і на Прикарпатті місцями 0-3° морозу), вдень 7-12° тепла; у південній, 2 листопада і в східній частині до 14°.

На Київщині 2-3 листопада без істотних опадів. 3 листопада вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Згідно з прогнозом на 4- 5 листопада, у західних, 5 листопада і в північних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°, у південній частині, 4 листопада і на сході до 16° (у Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-8° тепла).

У столичному регіоні 4 листопада без опадів, 5 листопада невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.