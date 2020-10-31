В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево, є загиблі

У Ізмаїлі нетверезий водій з'їхав з дороги у дерево, двоє людей загинули, ще двоє доставлені до лікарні.

Як передає Укрінформ. про це повідомляє поліція Одеської області.

За інформацією поліції, близько п’ятої години ранку на проспекті Миру 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав із дороги прямо в дерево.

"У результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – хлопців, 2001 та 1990 р.н., - загинули миттєво, ще двоє - жінка та чоловік, 1995 й 1986 р.н., - з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: Національна поліція