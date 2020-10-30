У Смілі через борги знову зірвався опалювальний сезон

У Смілі на Черкащині через борги перед НАК «Нафтогаз України» знову не змогли вчасно розпочати опалювальний сезон.

Майже 75% смілян залишаються без тепла, повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм голови Черкаської ОДА Сергія Сергійчука.

«18 котелень міста не підключені до газопостачання через несплачені борги. Заборгованість по договорах реструктуризації перед НАК «Нафтогаз» в сумі 2,068 млн грн. Сплата цієї суми дозволила б отримати номінацію на споживання газу», - зазначив очільник ОДА.

Він нагадав, що Черкаська обласна адміністрація сприяла рішенню проблем. Зокрема, домоглися того, щоб після 26 безрезультатних сесій місто таки розпочало проплати боргів (2, 68 млн грн Нафтогазу і 1,1 млн грн «Черкасигазу», вперше за останні 4 роки).

«Розраховували, що місцеві “господарники” отямилися і почнуть працювати на благо смілян. Ми склали покрокову карту дій для влади міста Сміла. Але вони її проігнорували. Враховуючи це, Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП по зриву опалювального сезону м. Сміла та притягненню до відповідальності винних осіб. Вбачаємо ознаки протиправних дій членами міськвиконкому», - зауважив Сергійчук.

Він також поінформував, що до обласної влади звернулося керівництво Смілянської міської лікарні, яка опалюється комунальним підприємством «Смілатеплокомуненерго».

«Медичний заклад, який стратегічно важливий в період пандемії, не може залишитися без тепла. Ведемо переговори із «Черкасигаз» та розраховуємо на запуск котельні, яка опалює медзаклад", - наголосив очільник ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, кілька років підряд у Смілі не можуть розпочати опалювальний сезон вчасно. Причина - багатомільйонні борги перед Нафтогазом, накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ «Сміла Енергоінвест» в рамках спільної діяльності. У 2018 році заборгованість була реструктуризована договором між Нафтогазом та КП «Смілакомунтеплоенерго», але досі залишилася непогашеною.