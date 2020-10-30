На Хмельниччині родину фермерів жорстоко катували, вимагаючи грошей

У селі Українка Білогірського району Хмельниччини група невідомих у камуфляжі і балаклавах увірвалася до 64-річного директора фермерського господарства і катувала господаря, його дружину і сина, вимагаючи грошей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Як зазначили в поліції, 29 жовтня близько 22.40 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя села Українка Білогірського району про те, що на його сім’ю було скоєно розбійний напад. Чоловік розповів, що вісім осіб у камуфляжній формі та балаклавах проникли до його будинку і зв’язали усіх членів сім’ї: його, 62-річну дружину і 41-річного сина. Застосовуючи тортури у вигляді гарячої праски, окропу та молотка, вимагали грошові кошти. Отримавши значну суму, зловмисники залишили будинок.

Першою вдалось звільнитися жінці, яка допомогла розв’язати руки синові та чоловікові, після чого останній одразу ж повідомив про напад до поліції.

Інформують, що всіх трьох потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до районної лікарні.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.