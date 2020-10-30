У Харкові порахували 80% голосів - до облради проходять чотири партії

Харківська обласна територіальна виборча комісія опрацювала 80,51% голосів на виборах депутатів Харківської облради: до облради впевнено проходять чотири партії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в обласній виборчий комісії.

"Станом на ранок 30 жовтня обласна територіальна комісія опрацювала дані 50 з 56 ТВК", - повідомили у комісії.

Проміжні результати свідчать, додали в комісії, що лідирує "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 28,7% , слідом іде "Опозиційна платформа - За життя" - 23,7%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,7%, "Слуга народу" - 16,1%.

"Європейська солідарність" набрала 4,8%, "Партія Шарія" - 2,6%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,3%". Інші партії не набрали й 1% голосів: "Наш край" - 0,9%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%, "Акцент" - 0,4%".

Результати голосування до обласної ТВК, сказали у комісії, ще має передати Харківська міська територіальна виборча комісія.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.