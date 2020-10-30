У Бердянську голові ДВК, який підробив підписи у протоколах, повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

“В ході досудового розслідування встановлено, що 26 жовтня територіальною виборчою комісією протоколи декілька округів про результати підрахунку голосів виборців були повернуті на уточнення. Порушивши передбачену у цьому випадку процедуру, голова однієї з дільничних виборчих комісій, не виходячи з приміщення ТВК, написав новий протокол, в якому підробив підписи членів комісії, після чого передав створений власноруч документ до територіальної комісії”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу і повідомили чоловіку 1986 року народження про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

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Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Як раніше повідомлялось, в Енергодарі та Бердянську члени ТВК пішли на перерву, чим заблокували роботу комісій. Відкриті кримінальні справи.