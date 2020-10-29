Франківськ розгортає ще понад сотню COVID-ліжок

В Івано-Франківську для хворих на COVID-19 розгортають додатково 110 ліжок у гінекологічному корпусі пологового будинку та у дитячій міській лікарні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

«Кількість хворих на COVID-19 зростає. Є багато звернень до лікарень. …Ми додатково розгортаємо ліжка. Зокрема, перекриваємо гінекологічний корпус пологового будинку, де створюємо 80 ліжок. Там є можливість надання кисневої допомоги . Дитяча лікарня – 30 ліжок в одному з корпусів», - повідомив Марцінків.

За його словами, у цих корпусах буде окремий вхід і міграції лікарів не буде, тому породілля та батьки дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть не хвилюватись. Важких хворих будуть госпіталізувати до лікарень, які приймають людей з підозрою на коронавірусну інфекцію.

«На вулиці Довгій у поліклініці ми хочемо створити третє терапевтичне відділення Центральної міської клінічної лікарні», - зазначив Марцінків.

Він додав, що для цього вже закуплені ліжка та матраци. У приміщенні є кисневі точки. Наразі очікують 80 концентраторів – апаратів, які виробляють кисень для терапії. Орієнтовно, за тиждень це відділення, каже мер, зможе приймати хворих.

Як передавало агентство, у двох лікарнях Франківська, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, закінчились вільні місця.

Івано-Франківськ другий тиждень поспіль перебуває у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Тут працює громадський транспорт, ринки, дитсадки. Два з них закрили через захворювання персоналу на коронавірус. З 28 жовтня школи відновили навчання у звичному режимі. Місцева влада рекомендує навчальним закладам на місцях вирішувати питання про перехід на дистанційне навчання.

Станом на 29 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 19 596 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 370 417 випадків. За останню добу виявили 7 342 нові випадки.