Харків через велику кількість хворих на COVID-19 залишається в «червоній» зоні

Високий показник захворюваності на COVID-19 не дозволяє Харкову вийти з "червоної" зони.

Про це йшлося під час наради за участю голів РДА під керівництвом голови ХОДА Олексія Кучера, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"Епідемічна ситуація з COVID-19 у регіоні залишається напруженою, тенденція до стабілізації показників захворюваності відсутня. Щодо міста Харкова, то показник з 7 жовтня перевищує 320 на 100 тис. населення, що є одним з критеріїв для встановлення "червоного" рівня небезпеки на території. Так зареєстровано 5603 випадки - 70% від усіх зареєстрованих за цей період. Показник на 100 тис. населення - 392,77. Темпи приросту за останній тиждень становить 7,5%", - зазначила під час наради директорка ДУ "Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України" Любов Махота.

За її словами, за два останні тижні в цілому по області лабораторно підтверджено 8104 випадки COVID-19, що становить 304,67 на 100 тис. населення. Темпи приросту показників склали 4,1%.

"У районах області показники захворюваності залишилися на рівні минулого тижня. Випадки реєстрували на всіх адміністративних територіях, показник по області (за винятком Харкова) на 100 тис. населення - 202,77", - додала директорка обласного лабораторного центру.

Вона зазначила, що за останній тиждень методом ПЛР проведено 13697 досліджень: "Це 1957 досліджень за добу".

Під час наради заступник голови ХОДА Тарас Пастух зазначив, що наразі проводиться робота з облаштування кисневого обладнання у двох лікарнях Укрзалізниці: "Вони визначені для лікування хворих на коронавірус" і будуть відкриті вже наступного тижня. За тиждень область також отримає закуплені кисневі концентратори, які надійдуть до закладів охорони здоров’я як в обласному центрі, так і в районах".

Чиновник звернувся до голів РДА з проханням активізувати заходи щодо боротьби з розповсюдженням хвороби: "Для цього слід правильно визначати локалізацію спалахів - саме в цих місцях слід посилювати карантинні заходи".

Як повідомляв Укрінформ, за добу 29 жовтня діагноз COVID-19 підтверджено в 575 жителів Харківської області, 332 з них - мешканці міста Харкова. Усього по області зареєстровано 35019 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 6794 хворих одужали, 523 померли.

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.