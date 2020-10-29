Луганщина попросила міжнародних донорів про допомогу постраждалим від пожеж

Очільник Луганської області Сергій Гайдай змушений був звернутись до іноземних організацій з проханням надати допомогу мешканцям області, які постраждали від вогню.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Луганщина відчуває всебічну підтримку наших міжнародних друзів. Спільно з обласною владою ними реалізовано багато інфраструктурних та соціальних проєктів. Та протягом останніх місяців в області сталися дві масштабні пожежі, внаслідок чого зруйновано понад 560 будинків, постраждало близько 1400 людей, є загиблі», – наголосив голова облдержадміністрації.

Він заявив про це сьогодні, 29 жовтня, під час онлайн засідання круглого столу, в якому взяли участь представники світової донорської спільноти. Захід організували за підтримки Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ.

«При плануванні допомоги, яку ви розраховуєте надавати у 2021 році, прохання врахувати саме те, що нам необхідно відбудовувати житло та відновлювати ліси», - уточнив своє прохання Гайдай.

Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані, в свою чергу, подякувала обласній владі за змістовну зустріч та запевнила, що кожна із нагальних потреб Луганщини буде врахована.

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Вона поінформувала, що починаючи з 2014 року донори надали понад 1,2 мільярда доларів США для гуманітарного реагування та ще сотні мільйонів доларів США для програм відновлення на Сході України. Тому такі обговорення сприяють плідній співпраці гуманітарних організацій, організацій у сфері розвитку.

До обговорень долучилися Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні Ерік Сведал, представники Канади, Литви, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Швейцарії, Швеції та Японії, а також кількох установ ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і гуманітарних організацій, які працюють на Сході України.