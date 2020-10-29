Дніпро бореться з епідемією: пологовий будинок для мам з ковідом

Вагітних з коронавірусом починають лікувати якомога раніше, і вони народжують здорових діток

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова з дня першої появи в області пацієнтів з COVID-19 бралися за найтяжчих хворих. Тридцять осіб, включно з обслуговуючим медперсоналом, вирішили залишатися на ніч на роботі, щоб не стати джерелом зараження для рідних і близьких.

Це було непросте випробування як для лікарів, які постійно у захисних костюмах, масках, окулярах, гумових рукавичках, так і для рідних, які не бачили їх місяцями.

У спеціально відведений для цього блок не можна було прийти нікому сторонньому. Навіть дні народження доводилося святкувати "в суху". Ну, як святкувати - випити чашку кави і з'їсти шматочок торта, який дбайливо спекли і передали домашні. Та й не до того було, адже перед очима – пацієнти з абсолютно новою хворобою, які важко дихають і благають про допомогу.

Перших пацієнтів, які одужали, урочисто проводжали майже всією лікарнею.

ЄДИНА В ОБЛАСТІ ЛІКАРНЯ ДЛЯ ПОРОДІЛЬ З COVID-19

Крім тяжких пацієнтів з усієї області, постало питання про пологову допомогу для мам з COVID-19. Обласна лікарня стала єдиним місцем, де могли допомогти таким породіллям.

За півтора місяці через лікарню пройшли 50 вагітних жінок з коронавірусом, розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко. Усі вони народили здорових дітей.

Але статистика захворюваності продовжує зростати, і постала необхідність відкрити у лікарні другий фронт для порятунку хворих з коронавірусними пневмоніями. Відкриття старого терапевтичного корпусу дозволило приймати понад 170 пацієнтів з COVID-19. Відповідальна за роботу COVID-центру - заступниця медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова, лікарка-анестезіолог вищої категорії Ірина Китова. Раніше їй більше доводилося мати справу з породіллями, але тепер коло обов'язків і відповідальності стало набагато ширшим.

Це помітно за її телефоном - не проходить і п'яти хвилин, щоб комусь не знадобилася її консультація або допомога.

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ГРАМОТНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Дзвінок за дзвінком від родичів пацієнтів: "Дайте добро на переведення до вас критичного пацієнта. Він там гине". Від колег: "Заберіть, він у нас помре... Він (вона) – від депутата, прокурора або ще когось". А у мене зустрічні запитання. А для нас, медиків, є різниця, від кого пацієнт? Ми лікуємо і рятуємо всіх - це девіз лікарні ім. І. Мечникова. Так само, як і для COVID немає різниці. Хворі усі в рівних умовах. Вірус не щадить нікого, - каже Ірина Китова.

За її словами, найважливіше для таких пацієнтів - це транспортування. Лікарі, які направляють до нас пацієнта з COVID, повинні розуміти, як на ньому воно позначиться.

- Етап транспортування є одним з найскладніших як для пацієнта, так і для медичного персоналу, який забезпечує перевезення. За ступенем ризику і можливості розвитку раптових ускладнень, психологічної напруги хворого та медперсоналу транспортування можна порівняти з оперативним втручанням. Таке порівняння є правомочним ще й тому, що зміни основних параметрів кровообігу, зовнішнього дихання, неврологічного статусу в цих ситуаціях мають подібний характер і прямо залежать від якості підготовки пацієнта і фахівця, відповідного медичного та медикаментозного забезпечення.

Фахівцям, які беруть участь у транспортуванні термінальних хворих, добре відома закономірність: якщо ускладнення може розвинутися, це обов'язково станеться, причому в найбільш невідповідний момент, – пояснює Ірина Володимирівна.

Вона вважає, що особливості передтранспортної підготовки і транспортування таких пацієнтів багато в чому зумовлюють прогноз їх життя і подальшого лікування, оскільки головною метою цього етапу є необхідність довезти не просто живу людину, а живий організм без незворотних фатальних порушень, до яких швидко призводять розлади життєво важливих функцій при будь-якому критичному стані.

- Незаперечним є той факт, що якщо "швидка" привезе до нас хворого з незворотною гострою нирковою недостатністю внаслідок тривалої неефективної гемодинаміки та кризи мікроциркуляції, або з декомпенсованою енцефалопатією внаслідок тривалої гіпоксії мозку через незабезпечення адекватної вентиляції легенів, або з іншими незворотними станами, то найбільш шановані фахівці лікарні з найбільш досконалою апаратурою нічого зробити не зможуть.

Не менше 90% летальних випадків транспортованих хворих настає в результаті порушення венозного доступу, екстубації трахеї у інтубованих хворих і раптового закінчення запасів кисню на пів дорозі. Такі випадки мали місце.

Тому мені дуже б хотілося, щоб керівники районних лікарень, з яких перевозять таких хворих, відповідали за життя і прогноз здоров'я транспортованих пацієнтів, адже лікарня, звідки везуть, відповідає за підготовленість пацієнта до транспортування, а лікарня, до якої його везуть, безсумнівно, хоче отримати «перспективного» пацієнта.

Згідно з інформацією генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергія Риженка, наразі у лікарні перебуває 123 хворих. З них 15 осіб – в реанімації, 4 — на апаратах ШВЛ. Вони у тяжкому стані.

Телефон наполегливо вібрує:

- Везуть непідтверджену з приймального відділення - 40% ураження, і ще одну непідтверджену вагітну з Тернівки, – повідомляє Ірина Китова старшій медсестрі COVID-центру. Та вже знає, що робити – алгоритми поведінки прописані і виконуються неухильно.

КОЖЕН ТЯЖКИЙ ХВОРИЙ ЗАЛИШАЄ СЛІД У СЕРЦІ ЛІКАРЯ

- З COVID-19 ми працюємо від початку квітня з невеликою перервою. До середини червня наш пологовий стаціонар працював лише для інфікованих вагітних, але кількість пацієнтів була невисокою. А з 23 жовтня ми відкрилися знову під COVID-центр і кількість пацієнтів почала збільшуватися. Ми перебазувалися до старого терапевтичного корпусу, звільнивши чистий пологовий будинок для того, щоб можна було приймати породіль. У COVID-центрі також є поділ: на 4-му поверсі для вагітних спеціально обладнаний зал для пологів з операційною, – продовжує розповідь лікар.

За цей час у центрі було багато операцій і пологів, ось сьогодні – кесарів розтин у підтвердженої СOVID-пацієнтки з терміном 40 тижнів. На світ з'явився хлопчик.

Ірина Володимирівна запевняє, що всім діткам, які народжуються у COVID-центрі, того самого дня роблять тести.

- До сьогодні не було ще позитивних діток. Мам тут тримаємо до негативного тесту, лікуємо їх, якщо вони з пневмоніями, і виписуємо додому. У нас лише за вчора чотири вагітних з області, в однієї вже прийшов позитивний тест, – каже Китова.

На запитання, чи задовольняє протокол лікування, Ірина Володимирівна резонно зауважила, що вони у всіх однакові. Але якщо є якісь складні випадки, то радяться з київськими фахівцями.

- Ми користуємося не лише протоколом лікування, читаємо іноземну літературу, робимо свої напрацювання, співпрацюємо з кафедрами анестезіології та терапії Дніпровської медакадемії та впроваджуємо деякі іноземні протоколи.

Серед тяжких запам'яталася пацієнтка Валюша з Марганця.

- Вона до нас приїхала з двійнею, яка, на жаль, вже завмерла. Поступила у другій половині дня, ближче до ночі і вже вночі ми її розродили. На жаль, були ускладнення, кровотечі, пацієнтку прооперували, проводили діаліз, дуже була тяжка. Коронавірус у вагітних викликає поліорганну недостатність, і тому дітки завмерли ще до приїзду до нас. Зараз ми з нею підтримуємо зв'язок, бо такі пацієнти, як правило, страждають психологічно, і нам доводиться їм надавати допомогу і надалі. Ми тепер товаришуємо, бо такі пацієнти залишають свій слід назавжди у нашому житті, – визнає доктор.

Також ускладненнями для вагітних з COVID може стати цукровий діабет, гіпертензія, проблеми зі щитовидною залозою.

Щодо медикаментів, які виділяються згідно з національним переліком, то, на жаль, не всі препарати, які необхідні для лікування цього захворювання, входять до національного переліку, тому в лікарні просять пацієнтів, щоб вони індивідуально, за симптоматикою купували додатково ліки. Як правило, вони не відмовляють і купують, тому що це їм потрібно.

І персоналу в центрі, як і в багатьох медустановах, не вистачає.

- Рук завжди не вистачає. Вдячна, що не відмовляють лікарі інших спеціалізацій, приходять до нас чергувати, медсестер набираємо, але все одно рук не вистачає завжди. Причини - у цих комбінезонах дуже важко працювати, кожні чотири години треба змінити засоби захисту. І у такому темпі люди працюють вже пів року, - зауважує Китова.

ПАЦІЄНТИ КАЖУТЬ: ЇХ ЗАТРИМУЮТЬ СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

Розпитую, чи відрізняється перебіг хвороби від того, що було спочатку.

- Так. Абсолютно різний перебіг хвороби. Дуже тяжкі пацієнти зараз, і вони поступають тяжкі, вже запущені, з великими відсотковими ураженнями.

- Самі вони що кажуть? Чому запускають так хворобу?

- Сімейні лікарі їх затримують. Так, вони поступають після 10-х діб лікування, лихоманки і у вкрай тяжкому стані. І якщо у нас пацієнтів, які померли від COVID, було 2-3, то зараз, на жаль, високий відсоток померлих не лише у нас, а й по інших госпітальних базах області.

Позитивним є те, що вагітних націлюють, що треба вчасно звернутися до лікаря, тому майбутніх мам, як правило, госпіталізують не у таких запущених станах, це нас рятує. Ми починаємо їх лікувати раніше, тому і результат успішний. Водночас не акушерського профілю пацієнти - вони більш запущені.

Напевно, ще й кожна мама хоче бути здоровою для свого малюка. Тож у наших пацієнтів теж прискорюється одужання.

Людмила Блик, Дніпро

Фото Миколи М'якшикова