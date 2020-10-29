На Київщині 14 дитсадків закрили на карантин

На Київщині 14 дитсадків перевели на карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

"Рішеннями територіальних управлінь ТЕБ та НС закрито на карантин такі заклади: по одному – в Згурівському, Тетіївському і Таращанському районах, у Миронівській та Баришівській ОТГ; по два – у Фурсівській та Узинській ОТГ і Сквирському районі; 4 заклади – в Яготинському районі", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Київській області в умовах адаптивного карантину працює 780 закладів дошкільної освіти, які відвідує майже 55 тисяч дітей.

Як повідомлялося, школи в «червоних» зонах Київщини після канікул будуть переведені на дистанційну форму роботи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.