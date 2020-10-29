На Хмельницькій АЕС зафіксували понад 200 випадків COVID-19

Серед працівників Хмельницької атомної електростанції зафіксували 201 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ХАЕС.

Інформують, що за час епідемії 164 працівники ХАЕС одужали від COVID-19, одна людина померла.

Продовжують лікування 36 осіб. На дистанційній формі роботи перебувають 170 людей, на лікарняному з діагнозом ГРВІ – 144.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу - 7 342.