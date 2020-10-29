Добова кількість випадків COVID-19 на Вінниччині вперше перевищила 200

На Вінниччині станом на четвер, 29 жовтня, добова кількість лабораторно підтверджених нових випадків інфікування COVID-19 вперше перевищила 200.

Про це повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

На Вінниччині станом на четвер добова кількість нових випадків інфікування COVID-19 становить 202. Це антирекорд, позаяк коронавірус уперше лабораторно підтвердили у більші ніж 200 осіб за добу.

Загалом з початку епідемії COVID-19 на Вінниччині коронавірус діагностовано у 9899 людей, з яких одужали 6086, продовжують хворіти 3638, а 175 пацієнтів померли (четверо – за минулу добу).

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.