Залізничну колію біля Кривого Рогу пошкодив «мисливець за брухтом»

Поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив залізничну колію поблизу м. Кривий Ріг, що могло спричинити сходження вагонів вантажного потягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Під час відпрацювання версій аварії поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 29-річний місцевий житель. За словами затриманого, вночі він скрутив металеві фрагменти залізничної колії, щоб здати їх на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше поліція інформувала, що 28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.

Розслідування даного факту ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Начальник Криворізької дистанції колії регіональної філії “Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця” Дмитро Харківський сказав кореспонденту Укрінформу, що на усунення наслідків аварії піде більше доби.